ساف ویمنز فٹسال،بنگلادیش نے پاکستان کو شکست دیدی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کو تختہ مشق بناتے ہوئے 1-9 سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کردیا

بنکاک(سپورٹس ڈیسک)ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ میں بنگلادیش نے پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔بنکاک میں کھیلے جارہے ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ 2026 میں بنگلادیش نے پاکستان کو تختہ مشق بناتے ہوئے 1-9 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا۔ساتھ ایشین فٹبال فیڈریشن کے تحت 7 ممالک کے درمیان جاری ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ میں پاکستان کو اپنے آخری چھٹے میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔فاتح ٹیم نے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف 9 گول کیے جبکہ پاکستان صرف ایک مرتبہ گیند کو جال میں پہنچانے میں کامیاب رہا۔پاکستان نے چیمپئن شپ کے اپنے 6 میچز میں سے 2 میں فتح حاصل کی، ایک مقابلہ ڈرا ہوا جبکہ 3 میچز میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔پاکستان نے مجموعی طور پر 12 گول داغے جبکہ اس کے خلاف 27 گول ہوئے ۔پاکستان نے اپنے تمام 6 میچز میں 7 پوائنٹس جوڑے ۔ پاکستان اپنے آخری میچ میں پیر کو بھارت سے ٹکرائے گا۔

 

