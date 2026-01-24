صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلادیش بورڈ نے آئی سی سی کو ایک اور خط لکھ دیا

معاملہ آئی سی سی انڈیپینڈنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو بھیجنے کا کہہ دیا

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے معاملے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو ایک اور خط لکھ دیا۔ذرائع کے مطابق آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026ء میں شرکت اور بھارت نہ جانے کے معاملے پر بی سی بی نے ایک اور خط لکھ دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق بی سی بی نے خط میں بنگلادیش ٹیم کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں شرکت اور بھارت نہ جانے کا معاملہ آئی سی سی انڈیپینڈنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو بھیجنے کا کہہ دیا ہے۔ذرائع کے مطابق بی سی بی نے بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے میچز ری لوکیٹ کرنے کی درخواست کی ہے اور اپنا مؤقف ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے ۔ذرائع کے مطابق بی سی بی نے کل کے فیصلے کی روشنی میں آئی سی سی سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور اپنی ٹیم بھارت نہ بھجوانے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے ۔ آئی سی سی کمیٹی کے ٹی او آرز کی شق 1.2.2 کے تحت کسی بورڈ اور آئی سی سی کے درمیان تنازع کمیٹی کو پیش کیا جاسکتا ہے ۔دوسری طرف بھارتی میڈیا نے معاملے کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دے دیا ہے ۔

 

