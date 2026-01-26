صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل آکشن کیلئے کھلاڑیوں کی بیس پرائسز کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل آکشن کیلئے کھلاڑیوں کی بیس پرائسز کا اعلان

پی ایس ایل آکشن کیلئے کھلاڑیوں کی بیس پرائسز کا اعلان ٹاپ کیٹیگری کی قیمت 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ، ، آکشن 11 فروری کو ہو گی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پی ایس ایل پلیئر آکشن کیلئے کھلاڑیوں کی بیس پرائسز کا اعلان کردیا گیا۔پی ایس ایل سیزن 11 کیلئے پلیئر آکشن پر تفصیلی ورکشاپ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے خصوصی شرکت کیں۔ پی ایس ایل الیون کا پلیئر آکشن 11 فروری کو منعقد ہوگا، کھلاڑیوں کی بیس پرائس اور بولی پاکستانی روپے میں ہوگی۔ٹاپ کیٹیگری کی بیس پرائس 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ، دوسری کیٹیگری کی بیس پرائس 2 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوگی، تیسری کیٹیگری کی بیس پرائس 1 کروڑ 10 لاکھ روپے مقرر کردی گئی۔ چوتھی کیٹیگری کی بیس پرائس 60 لاکھ روپے رکھی گئی۔ایک فرنچائز کا کم از کم 16 اور زیادہ سے زیادہ 20 کھلاڑیوں کا اسکواڈ ہوگا، اسکواڈ میں 5 سے 7 غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت ہوگی۔ پلیئنگ الیون میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 غیر ملکی کھلاڑیوں کی شمولیت لازمی ہوگی۔ہر ٹیم کیلئے دو انڈر 23 اَن کیپڈ کھلاڑی اسکواڈ میں شامل کرنا ضروری ہے ، انڈر 23 کھلاڑی کا پلیئنگ الیون میں ہونا لازمی قرار دیدی گئی۔ آکشن کے ذریعے منتخب کھلاڑیوں کو دو سالہ معاہدہ ملے گا۔ فرنچائزز کو ایک غیر ملکی کھلاڑی براہِ راست سائن کرنے کا اختیار دیدیا گیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سیالکوٹ : سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلہ، 2 اجرتی قاتل ہلاک

وزیر آباد : ایک روز قبل گھر سے لاپتہ 3 سالہ بچی قتل

جوہر ٹاؤن : غباروں کی ٹینکی پھٹنے سے خاتون جاں بحق، 2 زخمی

ڈسکہ:بے قابو کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی،بچوں سمیت 5 جاں بحق

گلبرگ آتشزدگی کا مقدمہ درج، 2 نامزد ملزم گرفتار

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak