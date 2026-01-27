صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں خطرناک وائرس،ورلڈکپ کے انعقادکو خطرہ

  • کھیلوں کی دنیا
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت میں پھیلنے والے خطرناک وائرس نے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کا انعقاد خطرے میں ڈال دیا۔ ورلڈکپ کو بھارت میں نئے نیپا وائرس کے پھیلنے کے باعث خطرات کا سامنا ہے۔۔۔

 جس نے اس میگا ایونٹ کے انعقاد پر سوالات اٹھا دئیے ہیں، اگر وائرس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ایونٹ کی تیاریوں، لاجسٹکس اور سکیورٹی انتظامات پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔رپورٹ کے مطابق نیپا وائرس چمگادڑوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا ایک مہلک زہر ہے ، جس کی شرح اموات 75 فیصد تک ہو سکتی ہے جبکہ دنیا بھر میں فی الحال اس کا کوئی مؤثر علاج موجود نہیں ہے ۔ 

 

