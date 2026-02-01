صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی ٹیم کی ٹی 20ورلڈ کپ کی کٹ کی رونمائی منسوخ

  کھیلوں کی دنیا
پاکستانی ٹیم کی ٹی 20ورلڈ کپ کی کٹ کی رونمائی منسوخ

دوسرے ٹی 20میچ کے ٹاس کے بعد ہونیوالی تقریب ناگزیر وجوہات پرملتوی

 لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی ٹیم کی ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ورلڈ کپ کی کٹ کی رونمائی منسوخ کر دی گئی۔ذرائع کے مطابق کٹ کی رونمائی گزشتہ روز دوسرے ٹی 20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونی تھی،جسے ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کردیاگیا،ذرائع کا کہنا ہے کہ تاحال ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت یا بائیکاٹ کا فیصلہ نہ ہونا بھی منسوخی کا سبب ہو سکتا ہے ۔واضح رہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا تھا کہ ٹی 20 ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو کیا جائے گا۔اسلام آباد میں محسن نقوی نے 26 جنوری کو وزیرِ اعظم اور پی سی بی کے سرپرستِ اعلیٰ محمد شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس اہم معاملے پر رہنمائی حاصل کی تھی۔ یاد رہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے جس میں شیڈول کے مطابق پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا (کولمبو) میں کھیلے گا۔

