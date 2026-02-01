صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
سابق آل اؤنڈر یاسر عرفات یو اے ای کے بولنگ کوچ مقرر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ٹیم کے سابق آل راؤنڈر یاسر عرفات کو آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کرکٹ ٹیم کا بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے ۔

ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے مطابق 43 سالہ یاسر عرفات ورلڈ کپ کے دوران یو اے ای ٹیم کے ساتھ کام کریں گے جبکہ اس سے قبل آئرلینڈ کے خلاف شیڈول دو میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی ٹیم کی کوچنگ کر ینگے ۔ یاسر عرفات نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 ٹیسٹ، 11 ون ڈے اور 13 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ۔واضح رہے کہ یاسر عرفات کو کوچنگ کے شعبے میں وسیع تجربہ حاصل ہے ۔ وہ انگلش کاؤنٹی ٹیموں سسیکس اور سرے کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ جبکہ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی معروف فرنچائز پرتھ اسکارچرز کے بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔اس کے علاوہ وہ پاکستان کے ہائی پرفارمنس کوچ، ہانگ کانگ قومی ٹیم کے بولنگ کوچ اور جنوبی افریقہ کے بولنگ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔

