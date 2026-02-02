پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ورلڈکپ کٹ کی رونمائی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)قذافی سٹیڈیم میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ورلڈکپ کٹ کی رونمائی کر دی گئی۔تقریب رونمائی کے موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی ، نجم سیٹھی اور رمیز راجہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی موجود تھے ۔
پاکستانی ٹیم کی ٹی 20 ورلڈ کپ کی کٹ کی رونمائی دوسرے ٹی 20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونی تھی لیکن ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کر کے آج کر دی گئی۔ کٹ رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم فی الحال بہترین فارم میں ہے اور توقع ہے کہ ورلڈکپ میں بہترین کھیل پیش کرے گی۔پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے یہ تقریب جوش و خروش کا باعث بنی جہاں ٹیم کے نئے کٹ کے ڈیزائن اور تیار شدہ معیار کو بھی سراہا گیا۔