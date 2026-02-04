صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا بائیکاٹ،پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی:مانی

  • کھیلوں کی دنیا
بھارت کا بائیکاٹ،پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی:مانی

آئی سی سی مسئلے سے نمٹنے کے بجائے تماشائی بن کر کھڑی رہی،سابق صدر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سابق صدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین احسان مانی نے کہاہے کہ بھارت کا بائیکاٹ کرنے سے پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ۔بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف شیڈول میچ کا بائیکاٹ کرنے کے فیصلے پر کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرتی ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔انہوں نے کہا کہ بھارت نے بھی اپنی حکومت کی ہدایات پر 2025کی چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تھا تو اب پاکستان پر پابندی لگا کر دہرا معیار نہیں اپنایا جا سکتا۔ احسان مانی نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آئی سی سی اس مسئلے سے نمٹنے کے بجائے صرف ایک تماشائی بن کر کھڑی رہی اور اس نے کھیل میں سیاست کو شامل کرنے کا دروازہ کھلا چھوڑا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی برقرار، انڈیکس 1842 پوائنٹس بڑھ گیا

سونا ریکارڈ 24 ہزار مہنگا تولہ پھر 5 لاکھ کراس گرگیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 66 ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 12.54 فیصد اضافہ ریکارڈ

ٹی سی ایس اور نِپون ایکسپریس گروپ کی اسٹریٹجک شراکت داری

عالمی نمائش میں ٹیکسٹائل آرڈرز کم ملنے کا انکشاف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak