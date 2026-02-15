صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20ورلڈکپ:انگلینڈ،آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ کی فتح

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20ورلڈکپ:انگلینڈ،آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ کی فتح

سکاٹ لینڈ کو 5وکٹوں سے شکست کاسامناکرناپڑا، عمان کو 96رنز سے ہزیمت اٹھاناپڑی ،نیوزی لینڈ کی ٹیم 7وکٹوں سے ہارگئی

لاہور(سپورٹس رپورٹر )آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے سکاٹ لینڈ،آئرلینڈنے عمان اورجنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈکو شکست دیدی ، کولکتہ میں کھیلے گئے ایونٹ کے تئیسویں میچ میں سکاٹ لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آخری اوور میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ سکاٹ لینڈ کے رچی برینگٹن نے 49 اور مائیکل جونز نے 33 رنز بنائے جبکہ انگلینڈ کی جانب سے عادل راشد نے تین، جوفرا آرچر اور لیام ڈاؤسن نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انگلینڈ نے 153 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ ٹام بینٹن نے 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ جیکب بیتھل نے 32 رنز بنائے ۔واضح رہے کہ اس فتح کے ساتھ ہی انگلینڈ نے گروپ میں واپس دوسری پوزیشن پر قبضہ جمالیا۔قبل ازیں بائیسویں میچ میں آئرلینڈ نے عمان کو 96 رنز سے شکست دے دی۔

کولمبو کے سنہالیز سپورٹس کلب میں کھیلے گئے مقابلے میں عمان کی ٹیم ایونٹ کے سب سے بڑے ہدف کے تعاقب میں 139 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔عمان کی جانب سے عامر کلیم نے 50 جبکہ حماد مرزا نے 46 رنز سکور کیے ۔ عامر کلیم 44 سال اور 86 روز کی عمر میں کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں نصف سنچری بنانے والے معمر ترین کھلاڑی بن گئے ۔ قبل ازیں آئرلینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز بنائے تھے جو رواں ایونٹ کا سب سے بڑا اور ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تاریخ کا دوسرا بڑا مجموعی سکور ہے ۔ادھراحمدآبادمیں کھیلے گئے چوبیسویں میچ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو 7وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7وکٹوں کے نقصان پر 175رنز بنائے جبکہ جنوبی افریقہ نے ہدف 17.1 اوورز میں 3وکٹوں کے نقصان پر پوراکرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

38 ارب روپے کے رمضان پیکیج کا اعلان : ایک کروڑ 21 لاکھ مستحق خاندانوں کی امداد ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے 13 ہزار روپے فی خاندان دیئے جائینگے : شہباز شریف

عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے اور ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرانیکا فیصلہ : بیٹوں سے فون پر بات کرا دی گئی

میں نے 14 سال جیل کاٹی، آج کے لیڈر ڈیڑھ سال نہیں ہوئے چلا اٹھے : صدر زرداری

کچے کا علاقہ ڈاکوئوں سے پاک، مریم نواز کا ترقیاتی کام کرانے کا اعلان

ججز سائلین کیساتھ حساس رویہ اور دیانتداری برقرار رکھیں : چیف جسٹس

تعمیراتی شعبے کیلئے ریلیف دینے جارہے، شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لائیں گے : وزیر خزانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak