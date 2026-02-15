صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان 6اوورز میں اچھاکھیل لے تو جیت یقینی:صہیب مقصود

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان 6اوورز میں اچھاکھیل لے تو جیت یقینی:صہیب مقصود

پاک بھارت میچز کے بغیر عالمی کرکٹ نہیں چل سکتی:کرکٹرکی دنیا نیوزسے گفتگو

ملتان ( نعمان خان بابر سے ) قومی کرکٹر صہیب مقصود نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں چل سکتی اور انڈیا کی ٹیم پوٹینشل کے ساتھ نہیں کھیل رہی اس لئے پاکستانی ٹیم پہلے چھے اوورز بیٹنگ یا باؤلنگ بہتر کر لے تو پاکستان ہر صورت جیت سکتا ہے ، ملتان میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صہیب مقصود کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کو پہلے چھے اوورز میں وکٹیں مل گئیں تو پھر نواز ، ابرار اور عثمان طارق بھی خطرناک ہو جائیں گے تاہم صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب کے ساتھ ساتھ باقی کھلاڑیوں کو بھی بہتر پرفارم کرنا ہو گا ،پاکستان کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اور امید ہے کہ پاکستانی ٹیم عمدہ پرفارمنس سے میچ ضرور جیتے گی جس کے لئے پوری قوم ہی قومی ٹیم کی کامیابی کے لئے دعا گو ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

38 ارب روپے کے رمضان پیکیج کا اعلان : ایک کروڑ 21 لاکھ مستحق خاندانوں کی امداد ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے 13 ہزار روپے فی خاندان دیئے جائینگے : شہباز شریف

عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے اور ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرانیکا فیصلہ : بیٹوں سے فون پر بات کرا دی گئی

میں نے 14 سال جیل کاٹی، آج کے لیڈر ڈیڑھ سال نہیں ہوئے چلا اٹھے : صدر زرداری

کچے کا علاقہ ڈاکوئوں سے پاک، مریم نواز کا ترقیاتی کام کرانے کا اعلان

ججز سائلین کیساتھ حساس رویہ اور دیانتداری برقرار رکھیں : چیف جسٹس

تعمیراتی شعبے کیلئے ریلیف دینے جارہے، شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لائیں گے : وزیر خزانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak