کرسٹیانو رونالڈو النصر کیلئے دوبارہ میدان میں، تنازع حل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پرتگال کے فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے آخرکار النصر کی سٹارٹنگ لائن اپ میں واپسی کے بعد شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے الفتح کے خلاف گول کردیا۔ رونالڈو دو میچ میں غیر حاضری کے بعد دوبارہ کھیلنے آئے تھے ، ایسا کلب کے ساتھ تنازع کی وجہ سے ہوا تھا۔رونالڈو نے سابق ریئل میڈرڈ کے ساتھی کریم بینزیما کے حریف کلب الہلال میں سائننگ اور کلب کی ٹرانسفر پابندیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ان کا مؤقف تھا کہ ان کا کلب النصر مالی طور پر حریف کلب الہلال جتنا سپورٹ نہیں کر رہا، حالانکہ دونوں کلب سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے زیر ملکیت ہیں، متعدد رپورٹس کے مطابق اس ہفتے رونالڈو اور کلب کے درمیان مذاکرات ہوئے ، جس میں اہم مسائل جیسے غیر ادا شدہ تنخواہیں اور النصر کے مینجمنٹ کو کلب کے فیصلوں میں زیادہ اختیار دینا حل کر لیے گئے ۔سعودی پرو لیگ نے بھی اس معاملے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ رونالڈو النصر کے ساتھ مکمل طور پر منسلک ہیں اور کلب کی ترقی اور امنگ میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں، جیسا کہ ہر اعلیٰ کھلاڑی چاہتا ہے ، وہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی فرد چاہے کتنا بھی اہم ہو اپنے کلب سے باہر فیصلے نہیں کر سکتا۔