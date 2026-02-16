صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا کرکٹ کی محسن نقوی کے اعزاز میں تقریب

  • کھیلوں کی دنیا
سری لنکا کرکٹ کی محسن نقوی کے اعزاز میں تقریب

کولمبو (سپورٹس ڈیسک)کولمبو میں سری لنکا کرکٹ کی جانب سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کھیل کے فروغ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔

 اس موقع پر سری لنکا کرکٹ کے صدر شامئے سلوا اور دیگر عہدیداران نے محسن نقوی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔تقریب میں سری لنکن وزیر کھیل سنیل سناوی، سیکرٹری دفاع سمپاتھ تویا کونتھسے ، چیف ایگزیکٹو آفیسر سری لنکا کرکٹ ایشلے ڈی سلوا، سجیوا گوڈالیاڈا اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے ۔ دونوں کرکٹ بورڈز نے کرکٹ کے فروغ اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محسن نقوی نے شاندار میزبانی پر سری لنکا کرکٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کولمبو آکر انہیں بے حد خوشی ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ روابط مزید مستحکم ہوں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:نیوکلیئر فیوژن کا عمل کرنے والا 12سالہ طالبعلم

فرانس میں فیراری چلانیوالا شخص بظاہر کنگال اور بیروزگار

بھارت ، ویلنٹائن ڈے پر گدھوں کی شادی کروا دی گئی

سائنسدانوں نے انسانوں میں خود غرضی کا علاج ڈھونڈ نکالا

بھارت میں فوٹوشوٹ کراتی دلہن کا بیگ چور لے اڑا

نیوزی لینڈ ،ایک سال سے سکول سے اشیا چرانے والی بلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak