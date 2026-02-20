صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمارے لڑکے اپنی ناکامی سے ڈرتے ہیں:قومی بولنگ کوچ

  • کھیلوں کی دنیا
ہمارے لڑکے اپنی ناکامی سے ڈرتے ہیں:قومی بولنگ کوچ

ہم ناکامی برداشت کرتے نہیں ،پھر کہتے ہیں بندہ کوشش نہیں کررہا، اظہر محمود

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بولنگ کوچ اظہر محمود نے سوال کیا کہ ہمارے پلیئرز ڈرتے کیوں ہیں۔ ایک انٹرویو میں اظہر محمود نے کہا کہ لڑکے بھارت یا کسی کے بھی ساتھ مقابلے کیلئے پریکٹس کرتے ہیں۔ لڑکے اپنی ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ بابراعظم نے ایک میچ میں ریورس سوئپ ماری تھی اور اس پر میم بننا شروع ہوگئی تھیں کہ اس کے بلے کا فیز دیکھو۔انھوں نے کہا کہ کم از کم وہ کوشش تو کررہا ہے ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے ہو اور اسے میچ میں لے کرنہیں جاتے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پھر پلیئر سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری گیم نہیں ہے تو ایسا کیوں کھیل رہے ہو۔اظہرمحمود نے کہا کہ ایک پلیئر ٹرائی کررہا ہے اور اس نے اس کی پریکٹس کی ہے ، میں ٹیسٹ میچز میں تھا اور بابر پریکٹس کررہا تھا اگر وہ مار کر آؤٹ ہوگیا اس میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کم از کم اس نے کوشش تو کی۔انھوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ناکامی برداشت کرتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ کوشش نہیں کررہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعددوارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان

پولیس مقابلہ،مطلوب ملزم مبشری ہلاک، 3 اہلکار زخمی

ٹریفک حادثات میں 10افراد جاں بحق، 23زخمی

ویزا فراڈ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 انسانی سمگلرز گرفتار

فیکٹری مالک کو 5لاکھ بھتے کی پرچی موصول ،7روزبعدمقدمہ درج

زمیندار کے ڈیرہ سے بجلی کامیٹر چوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak