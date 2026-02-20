سپینش لالیگا میں ویلریال نے لیونٹے کو 0-1گول سے ہرا دیا
میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)ویلریال نے ہسپانوی فٹ بال لیگ لالیگا کے اپنے 24ویں میچ میں لیونٹے کو ہرا کر ٹیبل پر تیسری پوزیشن مزید بہتر کرلی ۔ X
میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)ویلریال نے ہسپانوی فٹ بال لیگ لالیگا کے اپنے 24ویں میچ میں لیونٹے کو ہرا کر ٹیبل پر تیسری پوزیشن مزید بہتر کرلی ۔ ویلریال کی ٹیم نے سخت مقابلے کے بعد لیونٹے کی ٹیم کو 0-1 گول سے ہرا دیا۔ای ایس پی این کے مطابق ویلریال کی جانب سے جارج میکاٹاڈزے نے ایک گول کر کے اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔