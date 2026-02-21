صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ : پاکستان ، نیوزی لینڈ آ ج آمنے سامنے

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ : پاکستان ، نیوزی لینڈ آ ج آمنے سامنے

بارش کا خطرہ نمایاں ،میچ ساڑھے 6 بجے شام کو شروع ہو گا،کھلاڑی پر اعتماد ، تیاری مکمل، امید ہے کنڈیشنز کا بہتر فائدہ اٹھائینگے ،ہیسن ہمیں پاکستان کیساتھ کھیلنے کا تجربہ اور ہم جانتے ہیں کیا پلان کرنا ہے ،ہمارے بولرز بھی ان کنڈیشنز میں مؤثر ثابت ہو سکتے ،چیپمین

کولمبو (سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سپر 8 راؤنڈ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے آرپریما داسا سٹیڈیم میں نبرد آزما ہوں گی۔سری لنکا میں دیگر میچز کی طرح اس میچ میں بھی بارش کا خطرہ نمایاں ہے ۔آئی سی سی کے قواعد کے مطابق، ٹی ٹونٹی عالمی کپ کے لیگ مرحلے اور سپر 8 کے میچز کے لیے کوئی ریزرو دن مقرر نہیں ۔ اگر دونوں ٹیمیں میچ میں کم از کم پانچ اوورز کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوتیں تو ہر ٹیم کو ایک ایک پوائنٹ بانٹنا ہوگا۔ کولمبو میں تقریبا 80 سے 85 فیصد بارش کا امکان ہے ،میچ ساڑھے 6 بجے شام کو شروع ہو گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کے پاس مخصوص مہارت ہے ،ہمیں بابر سے مڈل میں ان کے رول کی ضرورت ہے ۔ ہیسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑی پر اعتماد ہیں تیاری مکمل، امید ہے کنڈیشنز کا بہتر انداز میں فائدہ اٹھائیں گے۔

فخر زمان ہمارے سکواڈ میں ہیں ان کی جب ضرورت ہو گی وہ کھیلیں گے ، کیوی کرکٹر مارک چیپمین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ہے اور ہم جانتے ہیں کیا پلان کرنا ہے ۔ پاکستان کے پاس اچھے سپنرز ہوتے ہیں، ہر کوئی خطرہ ہوتا ہے ، ماضی قریب میں پاکستان وہ واحد ٹیم ہے جس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ کھیلے ہیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ہے اور ہم جانتے ہیں کیا پلان کرنا ہے ۔کیوی پلیئر نے مزید کہا کہ سپنرز کے خلاف کھیلنے کے لیے آپ کو مختلف شاٹس پلان کرکے کھیلنا پڑتے ہیں، ہمارے پاس بھی بولرز ایسے ہیں جو ان کنڈیشنز میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، مچل سینٹنر پر جوش ہیں کہ وہ کل میدان میں اتریں جب کہ لوکی فرگوسن دوبارہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں پلیئنگ الیون میں ہوں گے یا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کو بڑی شکست،اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار:امریکی سپریم کورٹ کا دھما کا خیز فیصلہ

ایران پر محدود حملے کا سوچ رہا ہوں،ٹرمپ،شخصیات کو نشانہ بنانے اور حکومت بدلنے کی منصوبہ بندی:امریکی حکام

شہباز شریف ،امریکی وزیرخارجہ ملاقات ،پاک امریکا سٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق

معاشی،سماجی انصاف کو یقینی بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح:مریم نواز

پاکستان کا14برس بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس،معاشی توازن کیلئے اہم :آئی ایم ایف

7سال میں مزید پونے 2کروڑ افراد غربت میں چلے گئے،معاشی عدم مساوات کی بلند ترین سطح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak