صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ہاکی کی بہتری کیلئے 2کمیٹیوں کے قیام کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ہاکی کی بہتری کیلئے 2کمیٹیوں کے قیام کا اعلان

2روز میں گورننس مینجمنٹ کمیٹی اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کمیٹی قائم کی جائیں گی ہاکی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا:صدر پی ایچ ایف محی الدین وانی

لاہور (سپورٹس ڈیسک )پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی نے 2 کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کردیا۔ محی الدین وانی کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز میں گورننس مینجمنٹ کمیٹی اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کمیٹی قائم کی جائیں گی، کمیٹی انتظامی بہتری اور کھیل کے معیار کو بلند کرنے میں کردار ادا کرے گی۔انہوں نے کہا کہ گورننس مینجمنٹ کمیٹی فیڈریشن کے انتظامی اور آپریشنل امور بہتر بنانے پر توجہ دے گی، نئی کمیٹیوں کے قیام سے قومی کھیل ہاکی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔محی الدین وانی کا کہنا تھا کہ گورننس مینجمنٹ کمیٹی پی ایچ ایف کے انتظامی امور کو بہتر کرے گی۔ کمیٹی میں ایچ آر، مالیاتی امور، ریسورس موبلائزیشن، کمیونیکیشن، رابطہ کاری کے ماہر شامل ہوں گے ۔صدر پی ایچ ایف نے کہا کہ کمیٹی سکولوں، کالجوں میں کھیلوں کے فروغ کے لئے رابطہ کاری بھی کرے گی۔پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں سابق اولمپئنز، سپورٹس کوچز، ٹرینرز، سپورٹس میڈیسن ایکسپرٹس شامل ہونگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دلچسپ مواقع تلاش کرنے کیلئے بالی ووڈ کوچھوڑ کرچلی گئی:پریانکا چوپڑا

جن بھوت سے نہیں ڈرتی ،انسان سب سے بڑاشیطان:صباقمر

اشنا شاہ کا مریم نواز کو جانوروں کیساتھ ناروا سلوک روکنے سے متعلق خط

ہراسانی کیخلاف عدم برادشت کی پالیسی رکھتی ہوں :ہانیہ عامر

کئی سال کے کشیدہ تعلقات کے بعد تاپسی ،کنگنا رناوت سے دوستی کو تیار

وجے اور رشمیکا کی شادی ،سکیورٹی بیرون ملک سے منگوالی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak