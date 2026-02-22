پختونخوا حکومت کا رہائی فورس، نیا فتنہ پھیلانے پر فوکس : عظمیٰ بخاری
پنجاب میں رمضان نگہبان پیکیج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری :وزیر اطلاعات پختونخواحکومت ابھی تک رمضان پیکیج کی تقسیم تو دور، اعلان تک نہیں کرسکی:گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا فوکس رمضان سے زیادہ رہائی فورس اور نیا فتنہ پھیلانے پر ہے، پنجاب میں رمضان نگہبان پیکیج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے ۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہر مستحق کو میرٹ کی بنیاد پر اسکی دہلیز پر امداد پہنچائی جارہی ہے ،پختونخواحکومت ابھی تک رمضان پیکیج کی تقسیم تو دور، اعلان تک نہیں کرسکی۔ کے پی حکومت کیلئے بانی کی آنکھ، بانی کے دانت اور بانی کی جیل میں آسائشیں اہم ہیں ، پختونخوا میں ابھی تک ڈیجیٹل ڈیٹا ہی جمع نہیں کیا جا سکا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بھی کے پی حکومت کا رمضان پیکیج پارٹی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی فہرستوں پر دیا گیا جبکہ پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے صوبے بھر میں سروے مکمل کیا، پنجاب میں رمضان نگہبان پیکیج کی شفاف تقسیم جاری، 42 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں ،پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 74 سہولت بازار فنکشنل ہو چکے ہیں ،رمضان نگہبان کارڈ کے تحت مسیحی برادری کو بھی امدادی رقم الگ سے مل رہی ہے ۔وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ ’’مریم کے دسترخوان‘‘کے تحت روزانہ ہر تحصیل میں 2000روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے ،پنجاب حکومت مستحقین تک بروقت اور باعزت امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔