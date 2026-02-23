صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہین آفریدی کی بولنگ میں ٹیکنیکل مسائل :محمد یوسف

  • کھیلوں کی دنیا
شاہین آفریدی کی بولنگ میں ٹیکنیکل مسائل :محمد یوسف

شاہین آفریدی کی بولنگ میں ٹیکنیکل مسائل :محمد یوسف کوئی فارم کا مسئلہ نہیں ، ان کی گیند سوئنگ بھی نہیں ہورہی ،سابق کرکٹر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان محمد یوسف نے کہاہے کہ شاہین آفریدی کی بولنگ میں ٹیکنیکل مسائل ہیں، سوئنگ بھی نہیں ہو رہی۔سابق کپتان محمد یوسف سے حالیہ انٹرویو میں میزبان نے سوال کیا کہ شاہین آفریدی انجری کے بعد جب سے واپس آئے ہیں تو ان کی بولنگ کی رفتار بھی کم ہوئی ہے ، کیا ان کا آف ڈے یا پھر وہ فارم میں نہیں ہیں؟جواب میں سابق کپتان نے کہا کہ شاہین آفریدی کی بولنگ میں ٹیکنیکل مسائل ہیں، یہ کوئی فارم کا مسئلہ نہیں ہے ، ان کی گیند سوئنگ بھی نہیں ہورہی ہے ۔محمد یوسف نے کہا کہ ہردک پانڈیا کی گیند سوئنگ ہورہی تھی لیکن شاہین آفریدی سے گیند سوئنگ نہیں ہورہی، انہیں پہلے اوور میں ہی چھکے مارنے کے لیے کرکٹرز تیار ہیں۔انہوں نے کہا کہ شاہین آپ کا مین بولر ہے جسے دوسری ٹیم لفٹ ہی نہیں کروارہی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کی بولنگ میں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

غیرملکی سرمایہ کاری پر منافع کی ترسیلات میں اضافہ

برآمدی منڈیاں متاثر، شعبہ آم کو رواں سال چیلنجز درپیش

فوڈ ایکسپورٹرز کا وفد سرمایہ کاری و تجارتی مواقع کی تلاش کیلئے جدہ روانہ

زرعی رقبہ بڑھا کراربوں ڈالربچائے جاسکتے ،شاہد عمران

بجلی کی ماہانہ پیداوار ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

آئی ایم ایف کا اعتماد ،کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا خوش آئند ،مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak