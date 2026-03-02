ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر ،پہلے میچ میں پاکستان کی فتح
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چین کو 4 کے مقابلے میں 5گول سے شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا تاہم قومی ہیروز نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے برتری حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے محمد سفیان، رانا وحید، محمد عماد، ابوبکر محمود اور رانا ولید نے ایک، ایک گول سکور کر کے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔چین کی ٹیم نے بھی بھرپور مزاحمت کی، سیاھو نے دو گول جبکہ زینگ اور گوان نے ایک، ایک گول سکور کیا، تاہم وہ چین کی ٹیم میچ اپنے نام نہ کر سکی۔ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی نے قومی ٹیم کو کوالیفائر کے پہلے میچ میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور آئندہ میچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔قومی ہاکی ٹیم اپنا دوسرا میچ آج ملائشیا کے خلاف کھیلے گی جبکہ تیسرا میچ 4 مارچ کو آسٹریا کے خلاف شیڈول ہے ۔