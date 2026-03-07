صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان کو شکست ، پاکستان نے ہاکی ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

  • کھیلوں کی دنیا
جاپان کو شکست ، پاکستان نے ہاکی ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

قومی ٹیم کی 4-3سے جیت ، میچ کے اختتام سے 4 منٹ قبل گول کیپر علی رضا نے پنالٹی سٹروک روکا، 8 سال بعدورلڈکپ میں رسائی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائر کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو 4-3 سے ہراکر 8 سال بعد ورلڈ کپ 2026ء کیلئے کوالیفائی کرلیا،گول کیپر علی رضا نے پنالٹی سٹروک روک کر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔مصر شہر اسماعیلیہ میں جاری ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائیر کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔میچ کے اختتام سے 4 منٹ قبل جاپان کو پنالٹی سٹروک ملا، جو گول کیپر علی رضا نے روک کر پاکستان کو فائنل میں پہنچا دیا اور ساتھ ہی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کرلیا۔پاکستان کی جانب سے سفیان خان، ابو محمد، محمد عماد اور افراز نے گول کئے ورلڈ کپ 14 اگست سے بیلجیئم اور نیدر لینڈ میں شروع ہوگا۔

پاکستان ہاکی ٹیم پچھلے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کرسکی تھی، قومی ٹیم آخری بار 2018ء کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی ہے ،اپنے بیان میں انہوں نے کہاکہ کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹھ برس بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے ۔ یہ کامیابی ٹیم ورک اور کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ ہے ۔ اس جیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہاکی کا ٹیلنٹ موجود ہے ۔انہوں نے کپتان عماد شکیل بٹ سمیت تمام کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم فائنل بھی جیت کر وطن واپس آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پٹرول،ڈیزل55روپے لٹر مہنگا:قیمتوں کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا: وفاقی حکومت کا اعلان

روس جنگ میں شامل،ایران کا مدد گار:واشنگٹن پوسٹ:امریکی اڈوں پر ایرانی حملے،لڑائی جاری رہی تو خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات بند:قطر

پنجاب میں3ماہ کے اندر فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ:مریم نواز نے منظوری دے دی

پٹرولیم پر سبسڈی دیں نہ لیوی کم کریں:آئی ایم ایف

شہباز شریف کی محسن نقوی کی رہائش گاہ جاکر عیادت

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ،خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak