صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باسکٹ بال : آرمی وائٹس، واپڈا گرین، نیوی، ائیر فورس کی کامیابیاں

  • کھیلوں کی دنیا
باسکٹ بال : آرمی وائٹس، واپڈا گرین، نیوی، ائیر فورس کی کامیابیاں

واپڈا ریڈ ، پولیس ،آرمی گرین ،پولیس وائٹس کوشکست،و یمنز میں آرمی ریڈکی جیت

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر )فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ پاک چائنہ فرینڈشپ کپ آل پاکستان تھری بائی تھری باسکٹ بال چیمپئن شپ میں آرمی وائٹس، واپڈا گرین، نیوی اور ائیر فورس نے حریف ٹیموں کو شکست دیکر ڈیپارٹمنٹل کیٹیگری میں کامیابیاں حاصل کر لی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پرمنعقدہ ایونٹ کے دلچسپ مقابلے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آبادمیں جاری ہیں۔ ڈیپارٹمنٹل مقابلوں آرمی وائٹس نے واپڈا ریڈ کو 13 کے مقابلے میں 21 پوائنٹس سے شکست دی جبکہ نیوی اے نے پولیس کو اکیس پانچ سے ، واپڈا گرین نے آرمی گرین کو 17-20 سے ،پاکستان ائیر فورس نے پولیس وائٹس کو 6-22پوائنٹس سے شکست دی۔و یمنز کیٹیگری میں آرمی ریڈ نے ٹیم الفا کو 2 کے مقابلے میں 15 پوائنٹس سے ہرایا جبکہ واپڈا بی نے ڈولفنز کو 2-19 سے نسٹ نے اسلام آباد ٹائٹنز کو 1-17 سے اسلام آباد بلز نے الفا بی کو 6-14 سے لائیکنز نے واہ سپرنگ کو 2-11پوائنٹس سے ہرایا۔ ایونٹ کے پہلے روز پاکستان سپورٹس بورڈ کیڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سید نویدالرحمن اور دیگر شخصیات نے میچز دیکھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا3400 روپے سستا،چاندی مہنگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 76,042 لاٹس رہا

ایس ای سی پی:فروری میں 3 ہزار 444 کمپنیوں کا اندراج

ایف بی آر کو اپنے اوپر سے سخت گیر ادارے کا لیبل اتارنا ہو گا،ٹیکس ایڈوائزر

بینکنگ ڈپازٹس میں سالانہ 18 فیصداضافہ،2.1 فیصدماہانہ کمی

صنعتوں کو ہفتے میں دو دن گیس بندش کا فیصلہ نقصان دہ قرار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak