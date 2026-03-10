صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صاحبزادہ فرحان آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ

  • کھیلوں کی دنیا
صاحبزادہ فرحان آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کردیا گیا، پاکستان کے صاحبزادہ فرحان سرفہرست ہیں۔

آئی سی سی کے میگا ایونٹ کی ٹیم میں پاکستان کے صاحبزاد فرحان کو شامل کیا گیا ہے ، وہ ٹورنامنٹ کے 7 میچز میں 383 رنز بناکر ٹاپ سکورر رہے ہیں۔ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں ورلڈ کپ فائنل کھیلنے والی نیوزی لینڈ کا کوئی پلیئر شامل نہیں ہے جبکہ ایونٹ جیتنے والی بھارتی ٹیم کے سنجو سیمسن، ایشان کشن، پانڈیا اور جسپریت بمرا شامل ہیں۔انگلینڈ کے ول جیکس اور عادل رشید، جنوبی افریقا کے لنگی اینگیڈی اور مارکرم، زمبابوے کے بلیسنگ موزرابانی اور ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر شامل ہیں۔میگا ایونٹ کی ٹیم میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر امریکا کے شاڈلے وان شاکوائک کو شامل کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak