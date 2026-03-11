صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک،بنگلہ پہلا ون ڈے آج،نوجوانوں کو موقع دینگے:شاہین

  • کھیلوں کی دنیا
پاک،بنگلہ پہلا ون ڈے آج،نوجوانوں کو موقع دینگے:شاہین

سیریز کیلئے کسی کو ڈراپ نہیں کیا،ٹیم کو ورلڈ کپ کیلئے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بہترین کمبی نیشن بنایا جا سکے ،تین کھلاڑی ڈیبیو کریں گے جوکھلاڑی سلیکٹ کیے وہ لسٹ اے اور پاکستان شاہینز کیجانب سے کھیل چکے ،کنڈیشن کے مطابق پلیئنگ الیون کا فیصلہ کرینگے ،کپتان

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلہ دیش اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج شیر بنگلہ نیشنل سٹیڈیم ،ڈھاکہ میں کھیلا جائیگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کے تمام میچز شیر بنگلہ نیشنل سٹیڈیم ،ڈھاکہ میں ہی کھیلے جائینگے ۔ کپتان قومی ون ڈے ٹیم شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ بنگلادیش کے ساتھ سیریز میں 3کھلاڑی ڈیبیو کریں گے ۔ ڈھاکا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ اس سیریز کے لیے کسی کو ڈراپ نہیں کیا گیا تاہم نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہی کھلاڑی مستقبل میں ٹیم کی مضبوطی کا سبب بنیں گے ، ٹیم کو آنے والے ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بہترین کمبی نیشن بنایا جا سکے ۔کپتان کے مطابق اس سیریز میں تین کھلاڑی ڈیبیو کریں گے جن میں معاذ صداقت، صاحبزادہ فرحان اور شامل حسین شامل ہیں۔ شاہین آفریدی نے بتایا کہ میچ میں معاذ صداقت اوپننگ کریں گے جبکہ شامل حسین ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کریں گے ۔کپتان نے کہا کہ جوکھلاڑی سکواڈ میں سلیکٹ کیے ہیں وہ لسٹ اے اور پاکستان شاہینز کی جانب سے کھیل چکے ہیں، معاذ صداقت اور صاحبزادہ فرحان سمیت چند ایسے کھلاڑی ہیں جو یہاں کھیل چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شاہین آفریدی نے کہا کہ ہوم کنڈیشنز میں ہر ٹیم بہتر کارکردگی دکھاتی ہے ، ہم ٹیم کی ضرورت اورپچ کی کنڈیشن کے مطابق پلیئنگ الیون کا فیصلہ کریں گے ۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی،ٹرافی کی رونمائی دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے :جان ریمبو

نائلہ راجہ کو بغیر میک اپ ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا

فضا علی شیطان کی جانشین،نبیہہ کے شوہر کا ردعمل

شعیب کی جانب سے خون ٹیسٹ کے ذکر پر دیپیکا آبدیدہ

شاہ رخ فلم ’’جیلر 2‘‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئینگے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak