سپر لیگ کنگز مین پھر ناکام زلمی نے فتح کو گلے لگا لیا
پشاور نے 146 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کیا،زلمی کیجانب سے کپتان بابر 43 رنز بنا کر نمایاں رہے کنگز مین کی جانب سے کوشل پریرا 58 رنز بنا کر نمایاں رہے ،پشاور زلمی کے افتحار احمد اور سفیان مقیم نے 4، 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے 146 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر میچ کی آخری گیند پر حاصل کیا۔زلمی کی جانب سے کپتان بابر اعظم 43 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ کوشل مینڈس 27، مائیکل بریس ویل 25، فرحان یوسف 15، محمد حارث 11 اور عبدالصمد 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ۔
افتحار احمد 15 اور عامر جمال 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔کنگز مین کی جانب سے صائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد علی، حنین شاہ، حسان خان اور مہیش ٹھیکشانا نے 1، 1 حاصل کی۔ اس سے قبل حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم پشاور زلمی کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.2 اوورز میں 145 رنز بنا کرآؤٹ ہوگئی۔کنگز مین کی جانب سے کوشل پریرا 58 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔
کپتان مارنس لبوشین 27، معاذ صداقت 17، صائم ایوب 14، عرفان خان 9، حسان خان 9 جبکہ عثمان خان، مہیش ٹھیکشانا اور حنین شاہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ۔ پشاور زلمی کی جانب سے افتحار احمد اور سفیان مقیم نے 4، 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عامر جمال نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ٹاس کے موقع پر پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے دونوں ٹیموں کے کپتانوں کے ہمراہ علامتی طور پر امن کی فاختہ اڑائی۔اس موقع پر ایران اور امریکا میں جنگ بندی میں پاکستانی حکومت کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔