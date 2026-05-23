صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاکی کھلاڑیوں کی سپیڈ سلو ہونے کی ذمہ دار لاہور کی آسٹروٹرف قرار

  • کھیلوں کی دنیا
ہاکی کھلاڑیوں کی سپیڈ سلو ہونے کی ذمہ دار لاہور کی آسٹروٹرف قرار

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ اور ڈیفینڈر سفیان خان نے کھلاڑیوں کے سپیڈ سلو ہونے کا ذمہ دار نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور کی آسٹروٹرف کو قرار دے دیا۔

کھلاڑیوں کے مطابق لاہور کے ٹرف کا کم استعمال کھلاڑیوں کی سپیڈ میں کمی کی وجہ ہے ، پرولیگ میں سپیڈ میں بہتری نظر آئے گی۔نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کپتان عماد شکیل بٹ اور ڈیفینڈر سفیان خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کھلاڑیوں کی سپیڈ میں کمی کے تبصرے ہم نے بھی سنے ہیں۔عماد بٹ نے کہا کہ کھلاڑیوں کی سپیڈ کم نہیں ہوئی، ٹرف کے کم استعمال کی وجہ سے سپیڈ سلو ہوئی۔ یہ واحد گراؤنڈ ہے جہاں گیند باؤنس زیادہ ہوتا ہے اور سپیڈ سلو ہوتی ہے ۔ باہر کے ملک میں جب کھیلیں گے تو سپیڈ میں بہتری نظر آئے گی۔ڈیفینڈر سفیان خان نے کہا کہ اسلام آباد کا آسٹروٹرف یورپین ٹرف کے ساتھ تقریباً ملتا جلتا ہے ، وہاں اسپیڈ کا کوئی ایشو نہیں تھا لیکن یہاں ٹرف کی وجہ سے سپیڈ کم کوئی ہے اور اس کی وجہ اس ٹرف کا استعمال نہ ہونا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی10 وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم

سی سی ڈی اہلکار کا قاتل نوما بہل پور یا مقابلے میں ہلاک

بچیانہ :دوہرے قتل کی واردات سوتیلے بہن بھائی کی لاشیں برآمد

پھولنگر:گھریلو ناچاقی پر نوجوان کی خودکشی

ٹریفک حادثات:باپ بیٹے سمیت 9افراد جاں بحق

پیسوں کے لین دین پرجھگڑا فائرنگ سے ایک شخص زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak