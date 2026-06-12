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آسٹریلیا پہلی باربنگلادیش سے ون ڈے سیریز ہار گیا

  • کھیلوں کی دنیا
آسٹریلیا پہلی باربنگلادیش سے ون ڈے سیریز ہار گیا

آسٹریلوی ٹیم کو بنگلادیش نے دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے زیر کیا

ڈھاکا(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔ ناتجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل آسٹریلوی ٹیم کو بنگلادیش نے دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے زیر کیا۔ میرپور ڈھاکا میں تین میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے مقررہ 42 اوور میں 8 وکٹوں پر 187 رنز بنائے ۔ بنگلادیش نے ڈک ورتھ لیوئس میتھڈ کے تحت ملنے والا 192 رنز کا ہدف 35 اوور میں پورا کیا۔اس فتح کے ساتھ ہی بنگلادیش نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں ناقابلِ شکست برتری حاصل کرتے ہوئے نظریں وائٹ واش پر جمالیں۔خیال رہے کہ پہلے ایک روزہ میچ میں بنگلادیش نے آسٹریلیا کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 86 رنز کے مارجن سے شکست دی تھی۔علم میں رہے کہ آسٹریلیا اور بنگلادیش کی ٹیمیں اس سے قبل 4 مرتبہ ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آچکی ہیں اور چاروں مرتبہ آسٹریلیا نے بنگلادیش کو وائٹ واش کیا۔

 

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