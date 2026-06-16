صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بگ بیش لیگ کی نجکاری،سی اے اور ریاستوں میں اتفاق

  • کھیلوں کی دنیا
بگ بیش لیگ کی نجکاری،سی اے اور ریاستوں میں اتفاق

آسٹریلین کرکٹرز ایسوسی ایشن کی مخالفت کے باعث اب بھی بڑے چیلنجز برقرار

میلبورن (سپورٹس ڈیسک)کرکٹ آسٹریلیا (سی اے ) اور ملک کی 6 بڑی ریاستوں کے درمیان بگ بیش لیگ میں نجی سرمایہ کاری لانے اور 'خود مختاری کے ماڈل' پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے ، تاہم آسٹریلین کرکٹرز ایسوسی ایشن (اے سی اے ) کی شدید مخالفت کے باعث اب بھی بڑے چیلنجز برقرار ہیں۔ میلبورن میں کرکٹ آسٹریلیا کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک اہم اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے ماڈل کے تحت ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے کہ اسے اپنی بگ بیش ٹیم کے شیئرز کب اور کس وقت مارکیٹ میں فروخت کرنے ہیں۔

معاہدے کے تحت کرکٹ وکٹوریہ مارکیٹ میں اپنی ٹیمیں بیچنے والی پہلی ریاست بن سکتی ہے ۔اس اصولی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 4 اہم شرائط رکھی گئی ہیں، بگ بیش لیگز کے نئے گورننس سٹرکچر پر اتفاق کیا جائے گا۔ نئے آپریٹنگ ماڈل کے تحت کرکٹ آسٹریلیا کے اپنے گورننس سٹرکچر میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ آسٹریلین کرکٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ اس ماڈل کے طریقہ کار پر حتمی معاہدہ کیا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا اور تمام ریاستوں کے درمیان مستقبل کے فنڈز اور آمدنی کی تقسیم کا فارمولا طے ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ٹی وی کے ریموٹ میں بہت زیادہ بٹن کیوں ہوتے ہیں

غذائیت اور پانی سے بھرپور کھیرا بیمار بھی کر سکتا ہے

ملکی وے کہکشاں میںنئے سپرنووا کی باقیات دریافت

چین کا پانی میں حیران کر دینے والا نیا تعمیراتی منصوبہ

نوجوان کا فضا میں اڑتے ہوئے دو پزل حل کرنیکا ریکارڈ

ٹی ریکس کے چمڑے سے بنا بیگ فروخت نہ ہو سکا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak