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مراکش،کینیڈا کا رف گیم، ریفری نے 8 یلو کارڈ دکھا دئیے

  • کھیلوں کی دنیا
مراکش،کینیڈا کا رف گیم، ریفری نے 8 یلو کارڈ دکھا دئیے

ہیوسٹن (سپورٹس ڈیسک)فٹ بال ورلڈ کپ میں مراکش اور میزبان کینیڈا کے درمیان کھیلے گئے پہلے پری کوارٹر فائنل میں کھلاڑیوں کی جانب سے خاصا فاؤل پلے دیکھنے میں آیا۔

 جس کے نتیجے میں ریفری نے پہلے ہاف میں کھلاڑیوں کو چھ یلو کارڈ دکھائے جبکہ میچ میں مجموعی طور پر آٹھ یلو کارڈ کھلاڑیوں کو ملے ۔میگا ایونٹ کا پہلا پری کوارٹر فائنل ہیوسٹن میں کھیلا گیا جس میں مراکش اور کینیڈا کے کھلاڑیوں کے درمیان رف گیم دیکھنے میں آیا۔ پہلے ہاف کے 40 ویں منٹ میں مراکش کے اشرف حکیمی اور کینیڈا کے رچی لریا کو یلو کارڈ دکھائے گئے ، کینیڈا کے جوناتھن ڈیوڈ کو 43 ویں منٹ میں یلو کارڈ ملا، مراکش کے گول اسکورر اونہائی کو فاؤل کرنے کے نتیجے میں ریفری نے 45ویں منٹ میں یلو کارڈ دکھایا۔اس سے قبل کھیل کے بیسویں منٹ میں مراکش کے ریڈونے ہلال کو ریفری نے یلو کارڈ دکھایا۔دوسرے ہاف میں مراکش کے بلال اور کینیڈا کے لیوک ڈی اور کائل لارین کو یلو کارڈ ملے ۔ 

 

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