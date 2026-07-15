صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا کا ورلڈ کپ فائنل کی پچ کے ٹکڑے فروخت کرنیکا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا کا ورلڈ کپ فائنل کی پچ کے ٹکڑے فروخت کرنیکا فیصلہ

سٹیڈیم کی پچ کے ٹکڑوں کی قیمت 450 سے 3 ہزار ڈالرز تک رکھی گئی ہے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد بھی آمدن حاصل کرنے کے لیے منفرد منصوبہ متعارف کروا دیا۔ فیفا نے اعلان کیا ہے کہ فائنل میچ میں استعمال ہونے والی میٹ لائف سٹیڈیم کی پچ کی گھاس کے ٹکڑوں کو یادگاری اشیاء کے طور پر فروخت کیا جائے گا۔میٹ لائف سٹیڈیم کی پچ کے ٹکڑوں کی قیمت 450 سے 3 ہزار ڈالرز تک رکھی گئی ہے جب کہ اس منصوبے سے فیفا کو 1 کروڑ ڈالرز سے زائد آمدن ہونے کی امکان ہے۔

بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شائقین 450، 900، 1 ہزار 200 اور 3 ہزار امریکی ڈالرز تک کی مختلف قیمتوں میں پچ کے محفوظ کیے گئے ٹکڑے خرید سکیں گے ۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر ٹکڑے کو خصوصی ایکریلک کیس میں محفوظ کیا جائے گا اور ٹکڑے کے ساتھ ہی اس کی اصلیت کا تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی شامل ہو گا۔رپورٹ کے مطابق پچ کی گھاس کے ٹکڑوں کے زیادہ سے زیادہ 2 ہزار 26 ٹکڑے فروخت کیے جائیں گے اور ان کی فروخت سے فیفا کو تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز سے زائد کی آمدن ہونے کی توقع ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بھارت:شیولنگ سمجھ کر فریزر میں برف کی پوجا شروع

پہلی بار ہیومنائیڈ روبوٹس کی زندہ جانور کی کامیاب سرجری

آئرن مین کی پہلی جھلک والا کامک ریکارڈ قیمت میں فروخت

پائلٹ نے آسمان پر I\'m Bored لکھ دیا، انوکھی پرواز وائرل

چین میں تنہائی دور کرنے والے اے آئی روبوٹس متعارف

ببل ریپ کے بلبلے پھوڑنے میں لطف کیوں آتا ہے ؟

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak