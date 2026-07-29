صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فا ئقہ ریاض کیساتھ امتیازی سلوک اختیا کئے جانیکا انکشاف

  • کھیلوں کی دنیا
فا ئقہ ریاض کیساتھ امتیازی سلوک اختیا کئے جانیکا انکشاف

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)کامن ویلتھ گیمز کے ایتھلیٹکس مقابلوں میں سو میٹر ریس میں قومی ریکارڈ قا ئم کرنیوالی خاتون ایتھلیٹ فا ئقہ ریاض کیساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے امتیازی سلوک اختیا کئے جانے کا انکشاف۔۔۔

 کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کیلئے سپانسر شپ سے انکار کے بعد پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے اخراجات برداشت کئے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے پی ایس بی حکام کیساتھ مبینہ ساز باز کرکے پاکستان کا نیا قومی ریکارڈ بنانے والی فا ئقہ ریاض کو کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کرنے کیلئے سپورٹ کرنے سے انکار کردیا تھا ،فائقہ ریاض نے کہا کہ اگر پی او اے سپورٹ نہ کرتا تو نیا قومی ریکارڈ بنانے میں کامیاب نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل ایونٹس میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر کیسے دکھا  ئینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی،62فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

بینکنگ محتسب نے 18 ہزار سے زائد شکایات نمٹا دیں

ڈیٹا والٹ کا الیکٹرانک چپس کی تنصیب پر کام کا آغاز

سونا4ہزار300روپے سستا،ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان

مرکنٹائل ایکسچینج میں114,708 لاٹس کا کاروبار

آئی ٹی اور آئی سی ٹی برآمدات 4.6ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak