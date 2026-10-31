ہاکی میچ ،پولیس نے گوانگ ڈونگ کو 6کے مقابلے میں 7گول سے ہرادیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان پولیس ہاکی ٹیم نے چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کی ہاکی ٹیم کو دوستانہ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی،یہ دلچسپ مقابلہ منظور الحسن ہاکی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا،انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم مہمان خصوصی تھے ۔
پاکستان پولیس ہاکی ٹیم نے چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کی ہاکی ٹیم کو دوستانہ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی،یہ دلچسپ مقابلہ منظور الحسن ہاکی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا،انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم مہمان خصوصی تھے ۔
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