صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی تعمیرات،فضل الرحمن کی رہائشگاہ،مدارس کو سی ڈی اے نوٹسز جاری

  • پاکستان
غیر قانونی تعمیرات،فضل الرحمن کی رہائشگاہ،مدارس کو سی ڈی اے نوٹسز جاری

جی سکس فور رہائش گاہ میں گارڈ کیبن ،جنریٹر کی تنصیب پر اعتراض، 15 روز میں تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت مدرسہ اختر العلوم، بلال ٹاؤن، کورنگ نالہ، کھنہ ڈاک کو نقشہ جمع کرانیکی ہدایت، بصورت دیگر الاٹمنٹ منسوخ

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،اپنے رپورٹرسے) وفاقی دارالحکومت میں بلڈنگ کنٹرول قوانین پر عمل درآمد کے سلسلے میں سی ڈی اے نے جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الر حمن کی رہائش گاہ اور ان سے منسلک متعدد مدارس میں مبینہ تعمیراتی خلاف  ورزیوں، غیر قانونی تعمیرات پر نوٹسز جاری کر د ئیے ۔سی ڈی اے نے متعلقہ مالکان اور انتظامیہ کو 15 روز کے اندر خلاف ورزیاں دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے عدم تعمیل کی صورت میں قانونی کارروائی کا انتباہ دیا ہے ، سی ڈی اے ڈائر یکٹوریٹ آف بلڈ نگ کنٹرول نے مولانا فضل الر حمن کی رہائش گاہ واقع جی سکس فور میں تعمیراتی خلاف ورزیوں سے متعلق نوٹس آویزاں کر دیا ، جس میں انہیں 15 روز کے اندر خلاف ورزیاں ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ، سی ڈی اے کے نوٹس کے مطابق مولانا فضل الر حمن کی رہائش گاہ کے سیٹ بیکس میں غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں، جبکہ سی ڈی اے کی اراضی پر گارڈ پوسٹس اور جنریٹر نصب کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ، خلاف ورزیوں کو 15 روز کے اندر ختم کیا جائے بصورت دیگر متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے ،سی ڈی اے نے خبردار کیا کہ احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں عمارت کو سیل کرنے اور مبینہ غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے سمیت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔

یہ نوٹس ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے جاری کیا گیا ۔سی ڈی اے نے امان اللہ ولد محمد یونس کو عمارت کے مالک کے طور پر نوٹس جاری کیا ، سی ڈی اے نے مولانا فضل الر حمن سے منسلک مدارس میں بلڈنگ کنٹرول قوانین کی خلاف ورزیوں پر نوٹسز جاری کئے ، مدرسہ اختر العلوم، بلال ٹاؤن، کورنگ نالہ، کھنہ ڈاک کو منظور شدہ بلڈنگ پلان کے بغیر تعمیرات کرنے پر سی ڈی اے کا نوٹس دیتے ہوئے مدرسہ اختر العلوم کو 15 روز کے اندر تعمیراتی نقشے جمع کرانے کی ہدایت کی بصورت دیگر عمارت سیل کر کے کارروائی کی جائے گی ،ادارہ معارف اسلامیہ، شریعہ ربانیہ، تفی القرآن مکان نمبر 3، سٹریٹ نمبر 6، سیکٹر F-8/3 میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی پر سی ڈی اے نے مدرسے کی عمارت کو رہائشی استعمال کی بجائے مدرسے کے طور پر استعمال کرنے پر بھی اعتراض اٹھا یا ،مذکورہ مدرسے میں سیٹ بیکس پر غیر قانونی تعمیرات اور چھت پر غیر مجاز تعمیرات کئے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے ، مدرسے کی انتظامیہ کو تمام خلاف ورزیاں 15 روز میں ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ، عدم تعمیل کی صورت میں عمارت سیل کرنے ، جرما نہ اور الاٹمنٹ منسوخی کی کارروائی ہوسکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ساندہ :روٹیوں کے پیسے مانگنے پر تندور مالک کا بیٹا قتل

گھر سے 3کروڑ ، 80 لاکھ روپے کی نقدی،زیورات چوری

پھولنگر،ساہیوال :مبینہ مقابلے میں 2 ملزم ہلاک ،ایک زخمی گرفتار

قصور:سکوٹی سوار 3طالبات کو دھکا دیکر گراکر زخمی کردیا،3ملزم گرفتار

قابلِ اعتراض ویڈیو بنانے بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث دو ملزم گرفتار

پنجاب پولیس ،11 ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak