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قصور:سکوٹی سوار 3طالبات کو دھکا دیکر گراکر زخمی کردیا،3ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور:سکوٹی سوار 3طالبات کو دھکا دیکر گراکر زخمی کردیا،3ملزم گرفتار

قصور(نمائندہ دنیا) ڈی پی اوقصور آفتاب احمد پھلروان کی ہدایت پر تھانہ اے ڈویژن قصور پولیس نے بلدیہ چوک میں طالبات کو ہراساں کرکے سکوٹی سے گرانے والے تینوں ملزموں کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

گزشتہ روز کالج سے گھر جانے والی طالبات سکوٹی پر سوار تھیں کہ بلدیہ چوک کے قریب تین ملزموں نے مبینہ طور پر انہیں ہراساں کرنے کی نیت سے دھکا دیکر گرا دیا، جس کے نتیجے میں طالبات زخمی ہو گئیں۔ واقعے کے بعد تینوں ملزم موٹرسائیکل پر فرار ہو گئے۔واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے ملزموں کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کئے ۔ ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن افتخار احمد جوئیہ کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزموں کو ٹریس کیا اور مختلف مقامات پر چھاپے مار کر تینوں ملزموں کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

 

 

 

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