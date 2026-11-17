ڈسپلن کی خلاف ورزی ، عماد بٹ اذلان شاہ ہاکی ایونٹ سے باہر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان عماد بٹ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی اور ناقص کارکردگی مہنگی پڑ گئی، وہ سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کیلئے قومی سکواڈ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ نے عماد بٹ کو سکواڈ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، ٹورنامنٹ کیلئے پاکستان کی 18 رکنی ٹیم کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ، جس میں سابق کپتان عماد بٹ شامل نہیں ہیں۔ان کی عدم شمولیت کی وجوہات میں ڈسپلن کی خلاف ورزی اور حالیہ ناقص پرفارمنس کو قرار دیا جا رہا ہے ۔سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ 20 سے 28 نومبر تک ملائشیا میں کھیلا جائے گا، قومی ٹیم ایونٹ میں شرکت کیلئے میدان میں اترے گی، جہاں مختلف ممالک کی ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوں گے۔
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