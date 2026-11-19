اے سی سی ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی
دوحہ(سپورٹس ڈیسک)اے سی سی مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹرافی کی رونمائی دوحہ میں کر دی گئی۔۔۔
تقریب میں پاکستان شاہینز کے کپتان عبدالصمد سمیت تمام کپتانوں نے شرکت کی۔ٹرافی رونمائی کے موقع پر تمام آٹھ ٹیموں کے کپتانوں نے کیک بھی کاٹا۔علم میں رہے کہ 50 اوورز پر مشتمل اے سی سی مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 19 سے 29 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments