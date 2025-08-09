سوئی چبھوئے بغیر ویکسین لگانے کا ایک دلچسپ تصور پیش
نارتھ کیرولینا (نیٹ نیوز)سوئی چبھنے کے خوف کی وجہ سے انجکشن لگواتے ہوئے بہت سے افراد گھبراتے ہیں اس لیے اب سوئی چبھوئے بغیر ویکسین لگانے کا ایک دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے ۔
حال ہی میں نارتھ کیرولینا سٹیٹ یونیورسٹی میں نینو میڈیسن کے پروفیسر ہرویندر سنگھ گل کی سربراہی میں ہونے والی تحقیق میں دانتوں کے فلاس کے ذریعے ویکسین انسانی جسم میں پہنچانے کا ایک دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے ۔اس تحقیق کے دوران محققین نے چوہوں پر تجربات کیے ۔ ویکسین کو دانتوں کے فلاس پر لگا کر دانتوں اور مسوڑھوں کے درمیان آہستہ آہستہ لگایا چوہوں کے ناک، گلے اور پھیپھڑوں پر ویکسین کا اثر واضح نظر آیا۔اس حوالے سے ہرویندر سنگھ گل نے وضاحت کی کہ جسم کی وہ جگہیں جو زیادہ تر نم رہتی ہیں وہ بہت اہم ہیں کیونکہ وہیں سے جسم میں انفلوئنزا اور کورونا جیسے وائرس داخل ہوتے ہیں۔