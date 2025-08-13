صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس،جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

  • عجائب دنیا
فرانس،جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

پیرس(نیٹ نیوز)فرانس میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جہاں جیلی فشز کی ایک بڑی تعداد نے سمندر کے کنارے واقع ایک جوہری توانائی کے۔۔

پلانٹ کے کولنگ سسٹم کو جام کر دیا۔ واقعے کے نتیجے میں پلانٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا ہے ۔ یہ پلانٹ اپنے ری ایکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندر کا پانی کھینچتا ہے ۔اچانک جیلی فشز کا ایک بڑا غول پانی کی ان پائپ لائنز میں پھنس گیا جس سے پانی کی روانی رک گئی۔حفاظتی اقدامات کے تحت پلانٹ بند کر دیا گیا تاکہ اوور ہیٹنگ کا خطرہ نہ ہو۔ تاہم صفائی اور جیلی فشز کو ہٹانے کے بعد پلانٹ کو دوبارہ فعال کردیا گیا۔واضح رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے ۔ ماضی میں جاپان، اسرائیل اور امریکا کے جوہری پلانٹس میں بھی جیلی فش کے حملے دیکھے جا چکے ہیں کیونکہ یہ مخلوق اکثر گرم پانی والے علاقوں میں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak