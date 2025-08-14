ناسا کا خلا میں فضلات صاف کرنے کے نئے فیز کا آغاز
نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا نے خلا میں بڑھتے ہوئے فضلات کو صاف کرنے کے لیے ایک نئے مرحلے (Phase) کا آغاز کر دیا ہے ۔یہ فضلات پرانے سیٹلائٹس، راکٹ کے ٹکڑوں اور دیگر غیر استعمال شدہ خلائی آلات پر مشتمل ہیں۔
جو زمین کے مدار میں تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں اور فعال سیٹلائٹس یا مستقبل کے مشنز کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔اس نئے فیز میں جدید روبوٹک بازوؤں اور جال (nets) کے ذریعے ملبہ پکڑ کر زمین کے ماحول میں جلانے کا منصوبہ ہے ۔کچھ ملبہ مدار سے ہٹا کر ری سائیکلنگ یا دوبارہ استعمال کے لیے لایا جائے گا۔ ناسا نجی کمپنیوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر یہ کام کرے گا۔ماہرین کے مطابق اگر خلا کی صفائی پر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل میں سیٹلائٹ لانچنگ اور خلائی تحقیق میں بڑا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے ۔