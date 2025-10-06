صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

  • عجائب دنیا
70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیجنگ(نیٹ نیوز)وسطی چین میں ایک شخص نے ایسے 70 روزہ جنگل چیلنج کو مکمل کرکے ایک لاکھ چینی یوآن (لگ بھگ 40 لاکھ پاکستانی روپے) جیت لیے۔

صوبہ ہونان کے علاقے Zhangjiajie میں جولائی میں Qixing ماؤنٹین جنگل سروائیول چیلنج کا انعقاد ہوا۔ 22 ستمبر کو 33 سالہ یانگ ڈونگ ڈونگ مقابلے کے فاتح رہے جو 70 دنوں تک جنگل میں رہ کر زندہ بچنے میں کامیاب رہے ۔جنگل میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے خشک گھاس، بانسوں اور پتھروں سے ایک پناہ گاہ تیار کی۔انہوں نے اپنے کپڑوں کے دھاگوں کو جوڑ کر رسی بنائی اور لکڑی کی مدد سے ایک چھوٹا سٹول تیار کیا۔انہوں نے بانسوں سے باسکٹیں تیار کیں تاکہ مچھلی پکڑ سکیں جبکہ جڑی بوٹیاں اور پھل جمع کیں۔ مختلف پودے کھانے سے انہیں الٹیوں کا سامنا بھی ہوا مگر پھر بھی وہ بچنے میں کامیاب رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak