بھارت:ماہانہ ایک کروڑ روپے کمانے والا موموز سٹال
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں انسٹاگرام کے ایک کانٹینٹ کریئٹر نے موموز سٹال کی چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کر کے نئی بحث چھیڑ دی۔کیسی پریرا نامی تخلیق کار بنگلورو کے ایک مشہور موموز سٹال پر گئے اور سٹال پر کام کیا۔۔۔
کیسی پریریا کے مطابق یہ سٹال شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کھلتا ہے ۔ ایک پلیٹ کی قیمت 110 بھارتی روپے (348 پاکستانی روپے ) ہے ۔ انہوں نے پورے دن میں 950 کے قریب موموز کی پلیٹیں فروخت کیں، جس کے حساب سے اس دن 1 لاکھ 4 ہزار 500 بھارتی روپے (3 لاکھ 30 ہزار پاکستانی روپے سے زیادہ ) کی فروخت ہوئی۔انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ اگر روزانہ کی یہ فروخت رہے تو ماہانہ آمدنی تقریباً 31 لاکھ 35 ہزار بھارتی روپے (تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے ) تک ہوسکتی ہے ۔تاہم، کمنٹس میں لوگوں نے ان کے دعوؤں کو مبالغہ آرائی پر مبنی قرار دیا۔