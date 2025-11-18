صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری بیوی کے سامان میں بم ،جھوٹی شکایت پر طیارہ لینڈ

  • عجائب دنیا
میری بیوی کے سامان میں بم ،جھوٹی شکایت پر طیارہ لینڈ

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکہ میں اپنی نوعیت کا دلچسپ اور عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا جب ‘یونائیٹڈ ایئرلائنز’ کی پرواز کو ایک مسافر کے سامان میں بم کی اطلاع پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔نیو یارک پوسٹ کے مطابق فلائٹ میں سوار ایک مسافر نے عملے کو شکایت کی کہ ان کی بیوی کے سامان میں بم موجود ہے۔۔۔

 مسافر کی اس حرکت کی وجہ سے طیارے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔خبر کے مطابق یہ پرواز امریکی شہر ڈیلاس سے شکاگو جا رہی تھی جسے ریاست میسوری میں ہنگامی طور پر لینڈ کروایا گیا تاہم کسی قسم کا کوئی بم یا دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا۔حکام کے مطابق تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ مسافر نے جھوٹی اطلاع دی تھی۔ مذکورہ مسافر کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئیں ہیں اور اس پر مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak