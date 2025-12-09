صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے نے ماں کاہار ٹکڑے کرکے سکول میں بانٹ دیا

  • عجائب دنیا
بچے نے ماں کاہار ٹکڑے کرکے سکول میں بانٹ دیا

بیجنگ(نیٹ نیوز) مشرقی چین میں ایک 8 سالہ بچے نے اپنی ماں کے طلائی ہار کے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر سکول کے ساتھیوں کو یہ ٹکڑے تحفے میں دے دئیے ۔یہ خاندان چین کے صوبے شان ڈونگ کے علاقے Zaozhuang میں رہائش پذیر ہے ۔بچے کے اس غیر معمولی اقدام کا علم ایک ماہ بعد ہوا۔۔۔

 اور والدین پھر اس ہار کے ٹکڑے واپس حاصل نہیں کرسکے ۔بچے کی ماں سن نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ 'ہوسکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ جھوٹی مزاحیہ کہانی ہے مگر ایسا حقیقت میں ہوا۔خاتون نے بتایا کہ انہیں اس واقعے کا علم بیٹی سے ہوا ۔آخر میں والدین اس ہار کا محض ایک چھوٹا ٹکڑا ہی تلاش کرسکے ۔جب ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا اسے علم ہے کہ سونا کتنا مہنگا ہوتا ہے ؟ تو بچے نے کہا کہ نہیں اسے معلوم نہیں، جس پر والد نے بچے کو کافی مارا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ بھونڈے انداز میں سیاست زدہ ہو چکی:جمال شاہ

نعمان اعجاز سے مسئلہ کوئی نہیں بس اس سے نفرت ہے :خلیل الرحمن

اللّٰہ کی مدد ہمیشہ مشکل سے پہلے پہنچ جاتی ہے :منیب بٹ

کرینہ کپور نے ساس شرمیلا ٹیگور کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

بالی ووڈ اداکار ایک دوسرے سے عدم تحفظ کا شکار :منوج

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کی جاپان میں سیر و تفریح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak