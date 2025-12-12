صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوگل کی اے آئی گلاسز لانچ کرنے کی تیاری

نیو یارک(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی گوگل آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے چلنے والے چشمے کی لانچ کی تیاری کر رہی ہے جس سے کمپنی کا اے آئی اسسٹنٹ جیمینائی براہ راست لوگوں کے چہرے پر آجائے گا۔

گوگل کے مطابق کمپنی دو مختلف اقسام کے اے آئی گلاسز پر کام کر رہی ہے ۔گوگل کے شہرام اِزادی نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ پہلے ان میں ایسے اے آئی گلاسز ہیں جو سکرین فری اسسٹنس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو بلٹ اِن سپیکر، مائیکروفونز اور کیمرا استعمال کرتے ہیں تاکہ صارف جیمینائی کے ساتھ قدرتی طریقے سے چیٹ کر سکے ، تصاویر لے سکے اور مدد حاصل کر سکے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے علاوہ پھر ڈِسپلے اے آئی گلاسز ہیں جن میں ایک اِن-لینس ڈسپلے شامل کیا گیا ہے تاکہ صارف مددگار معلومات نجی طور پر ضرورت کے وقت دِیکھ سکے ،گلاسز کی لانچ آئندہ برس کے ابتداء میں متوقع ہے ۔

 

