گوگل کی اے آئی گلاسز لانچ کرنے کی تیاری
نیو یارک(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی گوگل آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے چلنے والے چشمے کی لانچ کی تیاری کر رہی ہے جس سے کمپنی کا اے آئی اسسٹنٹ جیمینائی براہ راست لوگوں کے چہرے پر آجائے گا۔
گوگل کے مطابق کمپنی دو مختلف اقسام کے اے آئی گلاسز پر کام کر رہی ہے ۔گوگل کے شہرام اِزادی نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ پہلے ان میں ایسے اے آئی گلاسز ہیں جو سکرین فری اسسٹنس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو بلٹ اِن سپیکر، مائیکروفونز اور کیمرا استعمال کرتے ہیں تاکہ صارف جیمینائی کے ساتھ قدرتی طریقے سے چیٹ کر سکے ، تصاویر لے سکے اور مدد حاصل کر سکے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے علاوہ پھر ڈِسپلے اے آئی گلاسز ہیں جن میں ایک اِن-لینس ڈسپلے شامل کیا گیا ہے تاکہ صارف مددگار معلومات نجی طور پر ضرورت کے وقت دِیکھ سکے ،گلاسز کی لانچ آئندہ برس کے ابتداء میں متوقع ہے ۔