صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آشنا کی بیوی سے بچنے کیلئے خاتون بالکونی سے لٹک گئی

  • عجائب دنیا
آشنا کی بیوی سے بچنے کیلئے خاتون بالکونی سے لٹک گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی خاتون اپنے آشنا کی بیوی سے بچنے کے لیے 10ویں منزل کی بالکونی سے لٹک گئی۔

رپورٹس کے مطابق چین کے صوبے گوانگ دونگ میں چینی شخص نے اپنی بیوی کے اچانک گھر آنے پر گھبراہٹ میں خاتون کو بالکونی میں چھپنے پر مجبور کیا۔ خاتون ایک ہاتھ سے ریلنگ پکڑے خطرناک انداز میں فضا میں معلق نظر آتی ہے ، جبکہ نیچے موجود راہگیر اسے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون انتہائی احتیاط سے عمارت کے بیرونی ڈرین پائپ اور کھڑکیوں کے سہارے سے نیچے اترتی ہے ، جبکہ نیچے والی منزل کے قریب پہنچ کر خاتون ہمسائے کی کھڑکی پر دستک دیتی ہے ، جس پر وہاں موجود رہائشی نے فوری طور پر کھڑکی کھول کر اسے اندر کھینچ لیا اور یوں وہ خاتون بال بال بچ گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عالیہ بھٹ کا سٹائل کاپی کرنے پر عائزہ خان تنقید کا شکار

کولمبیئن گلوکارہ شکیرا کا بیٹوں کے ساتھ ملکر پرفارم

شاہ رخ خان سب سے زیادہ سٹائلش لوگوں کی فہرست میں شامل

شرمین عُبید نے طاقتور خواتین فلمساز متعارف کروا دیں

بے بنیاد نفرت کی عادی ہو چکی ہوں:پراجکتا کولی

سکینڈلز پر سوالات ،مس یونیورس کا انٹرویو سے واک آؤٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak