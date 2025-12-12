اٹلی:جیل توڑ کر بار بار بھاگنے والا فرار کا بادشاہ
روم(نیٹ نیوز)اٹلی میں ایک قیدی 16 برس میں چوتھی بار جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
میلان کے اوپرا میکسیمم سکیورٹی پریزن سے 41 سالہ قیدی ٹوما ٹولینٹ نے ہالی ووڈ کے فلمی انداز میں فرار اختیار کی۔قیدی نے قیدیوں کی ایک ورکشاپ سے فائل (ایک آلہ) خاموشی سے چرایا جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں لگی دھاتی سلاخوں کو کاٹا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی بستر کی چادروں کو گرہ باندھ کر ایک رسی بنائی اور فرار ہوگئے ۔ٹوما ٹولینٹ (جن کو 2048 میں رہا ہونا ہے ) نے قید خانے کا صحن باآسانی پار کیا اور بغیر کسی کی نظروں میں آئے بیرونی دیوار پر چڑھ گیا۔ واضح رہے یہ ٹوما کی فرار کی چوتھی کامیاب کوشش تھی۔ اس نے پہلی کامیاب کوشش 2009، دوسری 2013 اور تیسری کوشش 2023 میں کی تھی۔