نوجوانوں میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا رجحان بڑھ گیا

لندن (نیٹ نیوز) نوجوانوں میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔یونیورسٹی کالج لندن کے سائنس دانوں کو تحقیق میں معلوم ہوا کہ جین زی میں ہر 25 میں سے ایک فرد نِکوٹین کی ٹکیا کا استعمال کرتا ہے۔۔۔

2022 میں 16-24 برس کے عمر کے نوجوانوں میں ان ٹکیوں کا استعمال 0.7 فی صد تھا۔ اس وقت مجموعی طور پر تقریباً پانچ لاکھ لوگ یہ پاؤچز استعمال کرتے ہیں (جو کہ 2020 کے مقابلے میں 10 گُنا زیادہ ہے )۔ہونٹ اور مسوڑھے کے درمیان رکھی جانے والی یہ ٹِکیا نشہ آور نِکوٹین خارج کرتی ہے جو 20 سے 60 منٹ کے دوران خون کی باریک شریانوں سے خون میں شامل ہوجاتی ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ٹکیاؤں کی مقبولیت کی وجہ لوگوں کو مطلوب نِکوٹین کے نشے میں ہے جو کہ سگریٹ اور تمباکو کے نقصانات سے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔

 

