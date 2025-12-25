90 سالہ شخص کی 25 سالہ لڑکی سے نجی طیارے میں شادی
لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر ایک ایسی شادی کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس نے دیکھنے والوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کردیا۔ انسٹاگرام پر معروف فوٹوگرافر نے دعویٰ کیا ہے کہ۔۔۔
برسوں میں بے شمار شادیوں کی عکس بندی کے باوجود یہ تقریب ان سب سے بالکل مختلف تھی۔فوٹو گرافر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شادی کی یہ انوکھی ویڈیو شیئر کی ہے ، جس کے مطابق یہ شادی زمین پر نہیں بلکہ فضا میں ہوئی۔ نجی طیارے کے اندر سجی ہوئی تقریب میں اصلی پھولوں کی دلکش سجاوٹ کی گئی تھی اور جوڑا بادلوں کے اوپر ایک دوسرے سے عہدِ وفا کر رہا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس شادی میں دلہا کی عمر 90 سال جبکہ دلہن صرف 25 سال بتائی گئی ہے ۔فوٹوگرافر نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے بہت سی شادیاں کور کی ہیں، مگر ایسی شادی کبھی نہیں دیکھی۔