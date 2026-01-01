صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1800 فونز جمع کرکے محفوظ کرنے والا جاپانی شہری

  • عجائب دنیا
1800 فونز جمع کرکے محفوظ کرنے والا جاپانی شہری

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے ایک شخص نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ موبائل فونز جمع کرنے میں گزار دیا ہے ۔۔۔۔

اس کے پاس جدید سمارٹ فونز نہیں بلکہ 1980 اور 1990 کی دہائی کے پرانے موبائل فونز بھی ہیں جنہیں جاپان میں ‘گاراکے ’ کہا جاتا ہے ۔جاپانی شہری کا یہ شوق اس وقت شروع ہوا جب موبائل فون جاپان میں عام ہونا شروع ہوئے ۔ ہر نیا ماڈل، نیا ڈیزائن اور نئے فیچر کو اس شخص نے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا حصہ سمجھا اور محفوظ کرنا شروع کر دیا۔جاپان میں ہر کمپنی تقریباً ہر سال درجنوں منفرد فونز کے ڈیزائن بناتی ہے ۔ ان میں سے کچھ فون صرف چند مہینوں کے لیے مارکیٹ میں آئے ۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ کوئی ماڈل گم نہ ہو جائے ۔لہٰذا آج اس کے پاس کیمرہ فونز کے ابتدائی ماڈلز، اینٹینا والے فون، فولڈنگ، سلائیڈنگ اور گھومنے والے ڈیزائنز موجود ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak