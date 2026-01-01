1800 فونز جمع کرکے محفوظ کرنے والا جاپانی شہری
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے ایک شخص نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ موبائل فونز جمع کرنے میں گزار دیا ہے ۔۔۔۔
اس کے پاس جدید سمارٹ فونز نہیں بلکہ 1980 اور 1990 کی دہائی کے پرانے موبائل فونز بھی ہیں جنہیں جاپان میں ‘گاراکے ’ کہا جاتا ہے ۔جاپانی شہری کا یہ شوق اس وقت شروع ہوا جب موبائل فون جاپان میں عام ہونا شروع ہوئے ۔ ہر نیا ماڈل، نیا ڈیزائن اور نئے فیچر کو اس شخص نے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا حصہ سمجھا اور محفوظ کرنا شروع کر دیا۔جاپان میں ہر کمپنی تقریباً ہر سال درجنوں منفرد فونز کے ڈیزائن بناتی ہے ۔ ان میں سے کچھ فون صرف چند مہینوں کے لیے مارکیٹ میں آئے ۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ کوئی ماڈل گم نہ ہو جائے ۔لہٰذا آج اس کے پاس کیمرہ فونز کے ابتدائی ماڈلز، اینٹینا والے فون، فولڈنگ، سلائیڈنگ اور گھومنے والے ڈیزائنز موجود ہیں۔