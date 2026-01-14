برطانیہ،سڑک تعمیر کرتے سینکڑوں قدیم رومی قبریں دریافت
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کے سب سے بڑے رومی قبرستانوں میں سے ایک میں 300 سے زائد قبریں دریافت کی گئی ہیں۔برطانیہ کے علاقے کمبریا میں 33 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کیلئے کھدائی کے دوران قدیم رومی قبرستان کی باقیات کے شواہد سامنے آئے ۔۔۔
ماہرِینِ آثارِ قدیمہ نے 2025 میں پینرتھ اور سکاچ کارنر کے درمیان اے 66 نامی سڑک کو چوڑا کرنے سے قبل کام شروع کیا۔اگرچہ ماہرین کو اس علاقے کے قدیم روم سے تعلق کے حوالے سے 1960 کی دہائی سے علم تھا ۔ اس جگہ سے ملنے والے شواہد قبل قدیم رومی دور میں ہونے والی تدفین کی روایات سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ڈاکٹر لورین مکنٹائر نے موقع سے 340 کے قریب قبروں کے شواہد کی تصدیق کی اور ان میں مردوں کو جلانے اور دفنانے دونوں طریقوں کی جانب اشارے ہیں۔ماہر کے مطابق یہ جگہ جتنی کھودی گئی ہے اس سے زیادہ بڑی ہوسکتی ہے ۔