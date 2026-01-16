صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کیلئے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے

  • عجائب دنیا
بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کیلئے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے

اوریگون(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چند منٹ تک بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کے لیے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے ۔

امریکا کی یونیورسٹی آف اوریگون میں کی جانے والی تحقیق میں 18 ایسے مطالعوں کا جائزہ لیا گیا جس میں پری سکول سے دوسری جماعت کے بچوں میں بورڈ گیمز اور ابتدائی ریاضی (میتھس) کی صلاحیتیں دیکھی گئی تھیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ بورڈ گیمز کھیلتے ہوئے کھلاڑیوں نے نمبروں کے سیدھے رستے پر پیس چلانے سے ان کے اعداد سے متعلق صلاحیتوں میں 76 فی صد بہتری کے امکان سامنے آئے ۔تحقیق کے مصنفین میں سے ایک جینا نیلسن کا کہنا تھا کہ محققین کے یہ عنوان چننے کی وجہ بچوں کی ابتدائی ریاضی کی صلاحیتوں کا سکول کی بعد کی زندگی میں کامیابی سے تعلق ہونا ہے اور نمبر بورڈ گیمز کھیلنے میں آسان اور باآسانی خریدے جا سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak